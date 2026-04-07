В Новосибирске компания незнакомцев избила мужчину из-за девушки

Мужчина из Новосибирска пострадал во время похода в местный бар. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на Советской улице. Как рассказал сам пострадавший, Дмитрий, в заведении он познакомился с девушкой, пара решила отправиться в другое место, но на переходе к ним подошла компания из четырех незнакомцев.

Сначала они стали говорить с его спутницей, затем конфликт удалось урегулировать. Пара пошла дальше, но девушка что-то им крикнула и мужчины вернулись.

В результате Дмитрия несколько раз избили. При этом происходящее заметил охранник, но якобы не помог молодому человеку. На кадрах с места заметно, как несколько человек наносят лежащему на асфальте мужчине удары ногами, пиная по туловищу.

Во время конфликта пострадала и девушка. Ее ударили несколько раз.

Знакомые Дмитрия, к которым он успел обратиться, вызвали Росгвардию. Молодой человек написал заявление в полицию. Агрессоров якобы объявили в розыск.

Пострадавший планирует добиться компенсации.

