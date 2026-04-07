Жителям самостроев, пострадавшим во время паводков в Дагестане, помогут фонды

Меликов: жители самостроев не могут рассчитывать на господдержку в полном объеме
Алексей Майшев/РИА Новости

Жильцам, проживавшим в незаконно построенных домах и пострадавшим от наводнения, помощь будет оказана из внебюджетных источников финансирования на базе благотворительных фондов. На полный объем господдержки они рассчитывать не могут, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в республике, передает «Интерфакс».

Он отметил, что это касается тех людей, которые в рамках развития индивидуального строительства в черте города построили дом на своем земельном участке, но не успели оформить право собственности на свои дома.

«На сегодняшний день идет работа по сбору информации в данном направлении, а для оказания помощи для [данной] категории граждан формируются небюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов», — сказал Меликов.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
