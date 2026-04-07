В Иране предостерегли США от пересечения «красных линий»

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предостерегли США от пересечения «красных линий». Об этом сообщает агентство Fars.

«Если террористическая армия США пересечет «красные линии», то наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в заявлении КСИР.

В военном формировании подчеркнули, что Иран предпримет действия, которые «лишат США и их союзников нефти и газа из региона на годы».

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран обвинил США в намерении атаковать гражданские объекты.