Потерявшая родных из-за отравления арбузом женщина выписалась из больницы

Женщину, родственники которой погибли из-за отравления арбузом, выписали из больницы. Об этом сообщает Life.ru.

В публикации отмечается, что как только женщине стало лучше, она добровольно подписала отказ от госпитализации.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья проведет проверку Областного центра дезинфекции после отравления семьи из трех человек арбузом в супермаркете «Магнит».

Также стала известна личность подозреваемого в отравлении посетителей «Магнита». Как сообщается, мужчина по имени Антон Котов подозревается в том, что при обработке помещения супермаркета инсектицидами распылил ядовитые вещества на продукты. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. С ним проводятся следственные действия.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты обнаружили вещества для уничтожения насекомых в арбузах, которые были в квартире отравившейся семьи и в магазине «Магнит» на улице Совхозной.

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.