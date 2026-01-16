Украинская делегация прибудет в США для переговоров с советниками Трампа

Украинская делегация в составе главы офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова и руководителя парламентской фракции Давида Арахамии прилетит в США в выходные для продолжения консультаций по мирному урегулированию. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам источников издания, представители Киева должны прибыть в США для дальнейших переговоров по мирному плану с советниками главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Накануне президент Соединенных Штатов заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли США оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о дипломатическом тупике Европы в вопросе урегулирования на Украине.