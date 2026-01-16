Размер шрифта
В Иркутской области водитель фуры не выжил в ДТП с грузовиком: кадры с места аварии

В Тайшетском районе Иркутской области водитель фуры врезался в припаркованный грузовик и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, 49-летний рулевой Volvo откатился на обочину возле села Разгон, потому что у него перемерз дизель. Шофер HINO ехал в сторону Красноярска, препятствие перед собой не заметил», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, мужчина, который в момент ДТП был за рулем фуры, получил травмы несовместимые с жизнью.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Спасателям пришлось вырезать водительницу Toyota ее из искореженного металла. Прибывшие медики увезли двоих пострадавших.

Ранее в Татарстане водитель Opel раздавил человека на дороге.
 
