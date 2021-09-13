СМИ: россияне могут получить мультивизу в ОАЭ на 90 дней

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опубликовали список стран, жители которых могут оформить многократную визу сроком на 90 дней. Об этом сообщает Khaleej Times.

По данным издания, россияне, а также туристы из еще 52 стран могут купить многократную визу, дающую право находиться в стране в течение 90 дней, прямо в аэропорту по прибытии в Дубай. Виза действует в течение полугода.

Граждане еще 20 государств, в том числе Австралии, Великобритании, США, Казахстана, Канады, Украины, могут по прилете поставить бесплатную визу на 30 дней. Гражданам Индии виза выдается только на 14 дней.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ приняли решение о внесении врачей, вирусологов и эпидемиологов в перечень профессий и специальностей, представители которых могут получить «золотую» визу сроком на 10 лет.

Кроме того, в расширенный список также вошли обладатели докторских степеней, специалисты в области информационных технологий, а также искусственного интеллекта, инженеры в области программирования, электроники и биотехнологий.