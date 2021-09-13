После истязания трехлетнего мальчика в петербургской больнице завели дело

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело после проверки в городской инфекционной больнице №3, сообщает «Фонтанка». По данным правоохранителей, там с 3 по 10 сентября трехлетнего пациента туберкулезного отделения систематически привязывали к детскому стулу и кровати, лишая его возможности свободно передвигаться.

Дело возбуждено по статье по статье 127 УК «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Ответственных за такое обращение сотрудников клиники СК пока не установил. Канал «Mash на Мойке» утверждает, что правоохранители разыскивают медсестру, якобы непосредственно ответственную за истязания, а также устанавливают, имела ли место халатность со стороны руководства больницы. Поводом для проверки, которую СК провел накануне вместе с прокуратурой, стало видео, на котором мальчик сидит в стульчике с привязанными к основанию носками детских колготок. Оно было размещено в соцсетях и опубликовано петербургским «Пятым каналом».

Свою проверку начала администрация больницы, сообщила заместитель главврача клиники Надежда Лотовская. Главный врач Галина Тюленева со следователями не пообщалась — она находится в отпуске.

Пострадавший — воспитанник детского дома, его родители лишены родительских прав, утверждает «Фонтанка».