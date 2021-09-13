Российский консул посетила задержанного в Праге Франчетти

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Николая Брякина.

По его словам, в настоящее время посольство продолжает находиться в контакте с россиянином, его родственниками и законным представителем защиты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что российский гражданин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Александр Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство.

В Крыму выразили мнение, что задержание россиянина в Чехии может повлечь за собой новые аресты.