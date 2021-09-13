В авиакатастрофе под Иркутском погибли трое пассажиров и член экипажа

Жертвами крушения самолета L-410 в Иркутской области стали трое пассажиров и член экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По уточненным данным, погиб один член экипажа и три пассажира, из них трое мужчин и одна женщина», — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что правительство Иркутской области выплатит по миллиону рублей семьям жертв авиакатастрофы, кроме того, областная администрация окажет материальную помощь пострадавшим.

До этого стало известно, что 1 сентября в Иркутской области объявят траур по погибшим при крушении L-410.

Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.