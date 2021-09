Британский писатель связал гибель Мэрилин Монро с инопланетянами и Кеннеди

Британский писатель Ник Редферн в своей новой книге Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe («Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро») назвал причину якобы убийства культовой американской актрисы Мэрилин Монро. В своем произведении он пишет, что ее устранили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах, сообщает The Sun.

Редферн уверен: актрисе стали известны секретные данные о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США». Официальная версия смерти Монро — передозировка наркотиками. По версии писателя, это прикрытие подстроено агентами ЦРУ. Они пытались противостоять утечки информации об инопланетянах в массы, пишет Редферн.

Мэрилин Монро скончалась 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. В ее крови нашли большое количество барбитуратов, прописанных ей ранее в качестве снотворного. В качестве версий гибели рассматривалась версия самоубийства, а также ликвидация спецслужбами из-за предполагаемого романа с президентом США Джоном Кеннеди.

В этом году поклонники Мэрилин отмечали памятную дату. Первого июня 2021 года актрисе, главному секс-символу Америки, исполнилось бы 95 лет.