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Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета

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МЧС РФ/ТАСС

Спасатели завершили работу по освобождению людей из салона самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Закончилась работа по освобождению людей, которые остались зажатыми в корпусе самолета. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли», — заявили в ведомстве.

В работах на месте ЧП задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Ранее самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское в Иркутской области после жесткой посадки. Происшествие произошло приблизительно в 23:15 (18:15 по мск). Он находится в воде реки Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени, у них в основном переломы. Еще четыре человека получили незначительные травмы. Четверо человек, включая пилота, погибли.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

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