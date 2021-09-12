В оперштабе назвали ошибку пилотирования приоритетной версией крушения L-410

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий катастрофы.

«Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что при этом нельзя исключать версии отказа техники на борту. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках.

Другой источник заявил изданию, что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

«Воздушное судно 2014 года выпуска, имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023», - сказал собеседник агентства.

Ранее потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.

Утверждается, что самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимальной высоте.

Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По информации СК, все люди, находившиеся на борту, выжили.