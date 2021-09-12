Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 под Иркутском

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Прокуратура проводит проверку», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе МЧС России отметили, что инцидент произошел приблизительно в 18.15 мск. По предварительным данным ведомства, на борту 14 человек и два члена экипажа.
Ранее потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.
Отмечается, что очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из самолета достали четверых человек.
Утверждается, что самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте.
В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники. При этом нельзя отрицать ошибку экипажа при заходе на второй круг, заявили в оперативном штабе.