Рухнувший самолет L-410 нашли в 4 км от взлетно-посадочной полосы

Потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — заявил собеседник агентства.

Издание утверждает, что что на борту находилось 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Самолет следовал по маршруту «Иркутск – Казачинское».

В публикации отмечается, что самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте.

Ранее в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники. При этом, нельзя отрицать ошибку экипажа при заходе на второй круг, заявили в оперативном штабе.

Правоохранители намерены при первой же возможности опросить пилотов разбившегося под Иркутском L-410 на предмет соответствия их действий при повторном заходе на посадку, говорится в публикации.