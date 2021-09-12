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Химик назвал вероятные причины отравления семьи, которая съела арбуз

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин назвал вероятные причины отравления арбузом семьи на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщает РЕН.

По его словам, отравления арбузом происходят регулярно, однако о летальных случаях он слышит впервые.

«То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – считает химик.

Он предположил, что жители дома могли стать жертвой дезинфекции, так как вещества, используемые для борьбы с крысами и тараканами, очень токсичны.

«Многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», — добавил Мустафин.

Специалист отметил, что при дезинфекции могла не соблюдаться техника безопасности.

Ранее на юго-востоке Москвы семья приобрела арбуз в магазине «Магнит». Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже в больницу с симптомами отравления из дома также увезли несколько детей, подростков и взрослых. Кроме того, госпитализация потребовалась двум женщинам из других домов на той же улице.

По факту произошедшего Генпрокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Магазин, где был куплен арбуз, опечатали.

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