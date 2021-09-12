Замглавы меджлиса крымских татар* ужесточили обвинение по делу о диверсии

Заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Нариману Джелялову предъявили обвинение в диверсии. Об этом на станице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

По его словам, следствие УФСБ по Крыму и Севастополю переквалифицировало вменяемое Джелялову пособничество в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение. Адвокат уточнил, что следователи проводят 12 экспертиз, некоторые из них завершены.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Джелялова и еще двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо Джелялова были задержаны четыре человека.