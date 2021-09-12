Задержан мужчина, схвативший девочку в Солнечногорске

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который ранее схватил девочку в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на СК по Московской области.

По информации mk.ru, задержанным оказался 38-летний уроженец Владимирской области по фамилии Распутин.

Как сообщает издание, он уже признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на девочку в подмосковном городе Солнечногорске. Преступление засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как ребенок идет по улице, а сзади к ней быстрым шагом приближается мужчина. Оказавшись рядом, злоумышленник схватил девочку за шею и начал оттаскивать ее в сторону.

Также стало известно, что мужчину спугнула соседка, которая наблюдала за происходящим в окно и стала кричать. В результате нападавший убежал.

Как рассказала пострадавшая, злоумышленник ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить.