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Неизвестный напал на ребенка в Солнечногорске

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Неизвестный мужчина напал на девочку в подмосковном городе Солнечногорске. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как ребенок идет по улице, а сзади к ней подходит мужчина. Оказавшись рядом, злоумышленник схватил девочку за шею и начал оттаскивать ее в сторону. На этом видео заканчивается.

По информации Telegram-канала «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», мужчину спугнула соседка, которая наблюдала за происходящим в окно и стала кричать. В результате нападавший убежал. В настоящее время его ищет полиция.

Как рассказала пострадавшая, злоумышленник ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить.

Ранее житель Хабаровского края был задержан за попытку убить своего ребенка.

По версии следствия, в ночь на 21 августа 2021 года житель поселка Октябрьский Ванинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и пытался задушить своего трехлетнего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске мужчина в подъезде ударил девятилетнего ребенка ножом в шею, после чего был задержан.

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