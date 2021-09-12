Потепление до августовских температур ожидается в Москве

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье 12 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Погода приблизится к августовским показателям — средняя температура в августе этого года составила +22°C.

Днем в столице будет +21–23°С, в ночь на 13 сентября похолодает до +13°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Подмосковье — днем +19-24°С, в ночные часы температура снизится до +10°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит 747 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в воскресенье, 5 сентября, погода больше соответствовала по климату началу октября.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания бездомные в столице стали чаще врываться в дома.