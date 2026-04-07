Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров встретился с кандидатом в генсеки ООН

МИД РФ: Лавров провел рабочую встречу с кандидатом в генсеки ООН Гринспан
МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве генерального секретаря Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Ребеку Гринспан, претендующую на пост генерального секретаря ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи российский министр озвучил Гринспан позицию РФ о необходимости для претендентов на высший пост организации строго соблюдать принципы Устава ООН, быть беспристрастным в отношении интересов всех государств-членов и «адаптировать всемирную организацию к многополярным реалиям».

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации, является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

В российском МИД ранее раскритиковали Гутерриша, заявив, что надежды на его «исправление» не осталось, а также отметив, что в контексте украинского конфликта нынешний глава ООН неоднократно пренебрегал нормами Устава организации, в частности статьей 100, которая обязывает его быть объективным и беспристрастным.

Ранее Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!