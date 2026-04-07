Лавров встретился с кандидатом в генсеки ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве генерального секретаря Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Ребеку Гринспан, претендующую на пост генерального секретаря ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи российский министр озвучил Гринспан позицию РФ о необходимости для претендентов на высший пост организации строго соблюдать принципы Устава ООН, быть беспристрастным в отношении интересов всех государств-членов и «адаптировать всемирную организацию к многополярным реалиям».

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации, является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

В российском МИД ранее раскритиковали Гутерриша, заявив, что надежды на его «исправление» не осталось, а также отметив, что в контексте украинского конфликта нынешний глава ООН неоднократно пренебрегал нормами Устава организации, в частности статьей 100, которая обязывает его быть объективным и беспристрастным.

