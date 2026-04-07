В России предложили ввести регламент для аккумуляторов электросамокатов

В России нужен регламент не только для электросамокатов, но и для их аккумуляторов. Об этом НСН сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Специалист объяснил, что старые аккумуляторы электросамокатов и электромобилей, эксплуатирующихся на протяжении долгого времени, могут загореться.

«Во многих странах Европы не разрешается парковать автомобили, если нет специальных средств пожарной защиты. Поэтому необходимо ввести регламент, который установит, как часто нужно менять аккумуляторы в электросамокатах, которые сдают в аренду», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за состояние аккумуляторов электросамокатов должна нести сама компания, которая сдает транспортные средства в аренду. Организация должна своевременно тестировать технику и убеждаться в ее безопасности.

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев до этого говорил, что полностью регулировать электросамокаты в России получится, если ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 километров в час, обязать пользователей соблюдать правила дорожного движения и сделать отдельные дорожки в прогулочных зонах.

