Долина о жизни после скандала с квартирой: «Всех простила»

Певица Долина заявила, что начала жизнь с чистого листа после скандала

Певица Лариса Долина заявила, что начала жить с чистого листа и чистой совестью после скандала. Ее слова передает News.ru.

«Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чем меня обвиняют, это... Я всех простила», — поделилась артистка.

Долина назвала себя сильным человеком. Она рассказала, что сейчас занята творческими проектами. К примеру, в конце марта она сняла клип. Певица также выпустила новый виниловый альбом, стала играть в театре и продолжила концертную деятельность. По словам исполнительницы, она абсолютно счастлива.

Долина считает, что скандал с квартирой является испытанием, которое послал ей бог, для переосознания своей жизни.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее стало известно, что Лариса Долина будет петь в спектакле «Мечты Фемиды».