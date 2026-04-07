Вэнс назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что единственным способом завершения конфликта на Украине являются дипломатические усилия, и призвал стороны к дальнейшим переговорам. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Вэнс заявил, что США не нравится украинский конфликт, и Вашингтон хочет, чтобы он прекратился.

«Это не вопрос. Вопрос в том, как этого добиться. И решение — не политики, которые стоят у микрофонов, бьют себя в грудь и ведут себя показательно жестко, в то время как другие люди сражаются на поле боя. Решение можно найти через устойчивую дипломатию», — сказал американский вице-президент.

7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.

