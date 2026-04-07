Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Жительница Москвы выкинула из окна 7-го этажа собаку и объяснила все нервным срывом

Shutterstock/Alfredo Cecchi

Нервный срыв закончился для жительницы Москвы тем, что она лишилась питомца. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на северо-западе столицы. По данным Telegram-канала, женщина выбросила из окна седьмого этажа свою собаку. Спасти пострадавшее животное не смогли.
Когда на место прибыли медики, женщина якобы заявила, что у нее произошел нервный срыв.

«Часть соседей утверждает, что она также была в нетрезвом состоянии», – сообщается в публикации.

Медики увезли хозяйку питомца в больницу. Известно, что квартиру, из которой выпало животное, россиянка снимает.

До этого в Усть-Каменогорске под окнами дома нашли щенка лабрадора. Местные жители отправились вместе с ним в ветклинику, но питомец не выжил.

Позже выяснилось, что собаку из окна пятого этажа выкинул владелец. Причиной якобы стало то, что щенок справлял нужду дома. Соседи возмутились, но мужчина вернулся с ножом.

Ранее пьяный юноша сбросил собаку девушки с 14-го этажа и отправил любимой кадры этого момента.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
