Коробку потребовали уволить

Генеральная прокуратура заявила ходатайство в суде об отстранении от должности вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, представитель генпрокуратуры потребовал включить его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Ведомство также попросило отправить в отставку троих депутатов Совета Динского района Краснодарского края.

6 апреля суд наложил арест на имущество Коробки и его семьи. Суд установил, что чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

При обыске в поместье вице-губернатора Краснодарского края были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными.

Ранее сообщалось, что коррупционные активы Коробки оцениваются в 10 млрд рублей.