На Западе сравнили текущую обстановку в мире с началом пандемии COVID-19

Кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке и затруднением поставок энергоносителей через Ормузский пролив, сопоставим с кризисом времен пандемии COVID-19. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Через Ормузский пролив ежедневно проходит 20% всей нефти, поэтому его закрытие без каких-либо мер по смягчению последствий равносильно шоку предложения в масштабах, сопоставимых с COVID-19», — говорится в публикации.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

