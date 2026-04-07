Супруги продали новорожденного сына, так как не смогли бы прокормить пятого ребенка

Супружеская пара из Индии продала своего 10-дневного сына и была арестована вместе с торговцами детьми. Об этом сообщает Times of India.

В индийском Гуджарате полиция арестовала супружескую пару из Банаскантхи. Муж и жена были остановлены, когда передавали новорожденного младенца покупателям, и объяснили, что «пятого ребенка слишком много, чтобы прокормить его». Следователи выясняют, был ли рожден младенец специально для продажи или решение на самом деле связано с нищетой.

По этому делу арестованы пять человек, но несколько других, включая предполагаемых посредников, связанных с центрами ЭКО, все еще находятся на свободе. Аресты, прошедшие 6 апреля, стали частью расследования, начатого три месяца назад. 29 января у аэропорта Ахмедабада задержали четверых человек с 15-дневным младенцем, направлявшимся в Хайдарабад для перепродажи. Всего схема затронула не менее 20 детей из бедных общин.

Преступники действовали в отдаленных районах северного Гуджарата и выбирали семьи без доступа к медицине и образованию. За ребенка платили 5-15 лакхов рупий (до 1,3 млн рублей), цена зависела от пола, возраста, цвета кожи — новорожденные мальчики со светлой кожей стоили дороже, девочки и смуглые малыши — дешевле.

Ранее семья продала своих пятерых детей за 5,5 млн рублей.