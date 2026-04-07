Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт объяснил, почему у Трампа меньше месяца на решение иранского вопроса

Политолог Дудаков: Трамп должен решить иранский вопрос до конца апреля
Alex Brandon/AP

Ближе к концу апреля президенту США Дональду Трампу придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться на условия Тегерана. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

«Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», — сказал эксперт.

По его прогнозам, конгрессмены не согласуют продолжение конфликта с Ираном и выделение траншей для его финансирования.

При этом Дудаков допустил, что до конца месяца Трамп попытается нанести финальный удар по Ирану, проведя сухопутную операцию ограниченными силами, либо атаковав объекты инфраструктуры.

7 апреля глава Белого дома допустил, что сегодня ночью «может погибнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Так на своей странице в Truth Social он прокомментировал истекающий ультиматум Ирану.

5 апреля Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения лидер США намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал планы Трампа «военными преступлениями».

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к возможным военным преступлениям в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!