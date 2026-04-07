Эксперт объяснил, почему у Трампа меньше месяца на решение иранского вопроса

Ближе к концу апреля президенту США Дональду Трампу придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться на условия Тегерана. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

«Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», — сказал эксперт.

По его прогнозам, конгрессмены не согласуют продолжение конфликта с Ираном и выделение траншей для его финансирования.

При этом Дудаков допустил, что до конца месяца Трамп попытается нанести финальный удар по Ирану, проведя сухопутную операцию ограниченными силами, либо атаковав объекты инфраструктуры.

7 апреля глава Белого дома допустил, что сегодня ночью «может погибнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Так на своей странице в Truth Social он прокомментировал истекающий ультиматум Ирану.

5 апреля Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения лидер США намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал планы Трампа «военными преступлениями».

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к возможным военным преступлениям в Иране.