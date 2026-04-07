Шарики и торт с бантом: Юлия Барановская отметила 18-летие дочери Яны

Телеведущая Барановская и футболист Аршавин поздравили дочь с совершеннолетием
Пресс-служба Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская отметила 18-летие дочери Яны. Кадрами с праздника поделились с «Газетой.Ru» представители знаменитости.

В ресторан, где проходило торжество, приехали близкие и друзья семьи и самой девушки, помещение оформили шариками, для именинницы приготовили эффектный торт с бантом. Пропустить совершеннолетие дочери не смог и ее отец, футболист Андрей Аршавин, который также приехал поздравить дочь.

Андрей Аршавин с дочерью
Пресс-служба Юлии Барановской

За большим столом собрались родители Юлии — мама Татьяна Владимировна и папа Геннадий Иванович, сестра Юлии Барановской, братья Яны Артем и Арсений и многие другие. В сам день рождения Барановская публично поздравила дочь, вспомнив, как она появилась на свет.

«Я в Питере в роддоме рано утром категорически сопротивляюсь и отказываются ехать в операционную, потому что считаю, что 35 недель и 6 дней - это слишком рано, чтобы рожать», — поделилась в своих соцсетях Юлия.

Несмотря на ранний срок, девочка родилась здоровой. Также Юлия вспомнила традиционную на тот момент выписку из роддома.

«А потом как положено тогда: поездка из роддома до дома на розовом модном лимузине с Яной, но тогда она была еще не Яной, а Алиной, и дома недоделанный ремонт, потому что два месяца в роддоме не дали мне возможность его доделать полностью, — рассказала телеведущая.

Пресс-служба Юлии Барановской

Барановская познакомилась с Аршавиным в 2003 году, а через 10 лет они расстались. У бывшей пары трое общих детей, они носят фамилию отца. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Барановская опровергала эти заявления. В 2019 году футболист возобновил встречи с детьми, о чем публично сообщал в соцсетях.

Накануне Барановская обнародовала фото с Аршавиным из семейного архива.

