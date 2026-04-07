Канье Уэсту запретили въезд в Британию

Британия запретила Канье Уэсту въезд в страну из-за его высказываний
Javier Rojas/Global Look Press

Американскму рэперу Йе, ранее известному как Канье Уэст, запретили въезд в Великобританию на фоне политического скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В понедельник, 6 апреля, Уэст подал заявку на въезд в корлевство через электронное разрешение на въезд, но чиновники заблокировали ее. Рэпер должен был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле.

Известно, что первоначально заявка была удовлетворена в режиме онлайн, но после рассмотрения была отозвана на том основании, что его присутствие в Великобритании не будет способствовать общественному благу.

Йе критиковали за антисемитские высказывания, в том числе за восхищение Адольфом Гитлером. В прошлом году он выпустил песню под названием «Хайль Гитлер», спустя несколько месяцев после того, как на его сайте появилась реклама футболки со свастикой.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил свою озабоченность предстоящим выступлением американского рэпера на фестивале.

Ранее Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля с участием Канье Уэста.

 
