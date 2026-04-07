В Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране

Синоптик Циганков: разгон облаков над Ираном и дожди в Дагестане не связаны

Разгон облаков над Ираном не мог привести к масштабному подтоплению в Дагестане, в ходе которого часть улиц и дворов в Махачкале была затоплена. Об этом РИА Новости заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Это высказывание — полная чушь», — сказал он.

Синоптик отметил, что произошедшее связано исключительно с обильными осадками, которые прошли за последние дни по всему Северному Кавказу. Также на подтопления повлияли рельеф региона, а застройка в низменностях усилили последствия паводка, добавил Цыганков.

Комментарий был сделан после того, как в социальных сетях распространяется мнение, что причиной подтоплений в Дагестане могла стать расчистка неба от облаков над Ираном для американских спутников.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

В конце марта в Дагестане после сильных ливней также фиксировали подтопление ряда жилых домов.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.