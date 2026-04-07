В США пригрозили Ирану новыми «инструментами»

Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская армия может использовать в ходе военной операции в Иране средства, которые Вашингтон до этого не использовал. Об этом сообщает ТАСС.

«Так что им нужно знать: у нас имеются инструменты, которые мы еще не решали использовать. Президент США [Дональд Трамп] может решить использовать их. И он решит использовать их, если иранцы не изменят своего поведения», — сказал Вэнс на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште.

При этом вице-президент не пояснил, какие именно инструменты имеет в виду.

5 апреля Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив».
Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал планы Трампа «военными преступлениями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.

 
