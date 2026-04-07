В Турции заявили о слиянии конфликтов на Украине и в Иране

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке «фактически слились» и оказывают негативное влияние как на региональном, так и на глобальном уровнях. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил экс-постпред Турции при НАТО Фатих Джейлан.

По его словам, оба конфликта будут иметь «прямые последствия» для будущей архитектуры европейской безопасности, которую «предстоит сформировать». Также Джейлан подчеркнул, что от итога войны в Иране зависят и переговоры по Украине.

««Успех» или «провал» войны против Ирана будет иметь значение прежде всего для США и может иметь прямые и косвенные последствия для переговоров по достижению мирного соглашения для Украины. Это либо усугубит, либо ослабит позиции США, которые стремятся найти разрешение текущего конфликта на Украине», — отметил он.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране мешает Украине ослабить экономику России, так как Москва получает выгоду от конфликта.

В марте британская газета The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников написала, что отказ президента США Дональда Трампа связать конфликты на Украине и в Иране «воедино» и признать Москву и Тегеран частями «одной и той же враждебной экосистемы» увеличивает шансы России на победу в конфликте.

Кроме того, в марте Трамп заявил, что между действиями Вашингтона в Иране и России на Украине есть много различий. А экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что «лучшим способом» помочь Украине для ЕС будет поддержка действий США в свержении иранского режима.

Также глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ситуации в Иране и на Украине отличаются тем, что Киев и его союзники «нарушили все, что можно нарушить».

