Белоусов заявил об опережении плана по контрактникам

Вадим Савицкий/РИА Новости/Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что комплектование Вооруженных сил России военнослужащими по контракту идет с опережением. Слова главы ведомства передает РИА Новости.

«Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем», — сказал Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата на улице Яблочкова в Москве вместе с главой города Сергеем Собяниным.

До этого Белоусов заявил, что 47 российских регионов выразили стремление перенять опыт Москвы по созданию Единый центров призыва, реализация масштабного проекта может стартовать после специальной военной операции. Визит Белоусова и Собянина приурочен ко Дню сотрудников военных комиссариатов, который отмечается 8 апреля. В ходе посещения министр обороны высоко оценил организацию работы и оснащенность комиссариата и Единого центра призыва.

Ранее в Генштабе пообещали не отправлять призывников на СВО.

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
