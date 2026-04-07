В Катаре предупредили о риске потерять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке

Из-за конфликта с Ираном ситуация на Ближнем Востоке может скоро выйти из-под контроля. Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает «Интерфакс».

«Если эскалация будет бесконтрольно продолжаться, то мы окажемся в ситуации, когда ситуацию в регионе уже невозможно будет контролировать. Мы очень близки к этому моменту», — сказал дипломат на пресс-конференции.

По словам Мухаммеда аль-Ансари, Катар не прекращает призывать стороны конфликта к поиску выхода и способа завершения войны, пока не стало слишком поздно.

Он также подчеркнул недопустимость атак на гражданские и энергетические объекты.

7 апреля военный эксперт Иван Коновалов предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что США и Иран могут найти дипломатическое решение проблемы блокировки Ормузского пролива. По его мнению, Тегеран может получить требуемые Ираном репарации от Штатов посредством контроля над проливом и взимания платы за проход танкеров.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
