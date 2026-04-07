Коробка отказался от построенного за 1 млрд рублей дома

Вице-губернатор Кубани Коробка заявил, что не владеет арестованным домом
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, выступающий ответчиком по антикоррупционному иску и фигурантом уголовного дела, отказался признать за собой право на поместье в Динском районе, построенное за 1 млрд рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Это не мое домовладение», — сказал он, отвечая на вопрос представителя Генпрокуратуры о его отношении к обнаруженным и изъятым при обыске в поместье денежным средствам.

6 апреля суд наложил арест на имущество Коробки и его семьи. Суд установил, что чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

При обыске в поместье вице-губернатора Краснодарского края были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными.

Ранее сообщалось, что коррупционные активы Коробки оцениваются в 10 млрд рублей.

 
