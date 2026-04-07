Карпин назвал самого талантливого футболиста сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече-конференции проекта «Футбол в школе» назвал полузащитника «Монако» Александра Головина самым талантливым игроком национальной команды.

«Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся. Самый талантливый и упорный — Александр Головин. Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть», — сказал Карпин.

Головин дебютировал в составе сборной России в 2015 году. Вместе с национальной командой он стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Карпин назвал свою главную ошибку.