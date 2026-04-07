В МИД России анонсировали совместную с ОАЭ работу по урегулированию на Ближнем Востоке

МИД РФ: Москва и Абу-Даби объединят усилия для урегулирования на Ближнем Востоке

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены тесно координировать усилия по достижению мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел РФ и ОАЭ Сергея Лаврова и Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

«Подтвержден взаимный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации между Москвой и Абу-Даби с целью содействия мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны будут вести совместную работу на основе международного права, учитывая законные интересы государств региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД России предрекли катастрофу в Персидском заливе страшнее чернобыльской.