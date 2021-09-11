На Урале пропавшего охотника нашли мертвым

Тело пропавшего охотника найдено в лесу под Первоуральском в Свердловской области. Об этом заявил глава пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

Отмечается, 10 сентября в полицию обратилась супруга погибшего и попросила найти мужа. Женщина рассказала, что 42-летний Евгений вечером 9 сентября уехал на квадроцикле на охоту в лес, расположенный недалеко от коллективного сада «Барсучья горка», и не вернулся.

На поиски мужчины направились более 40 сотрудников полиции, а также волонтеров, охотоведов и спасателей. В ночь на 11 сентября был обнаружен его квадроцикл в 2,5 километра от места проживания. В 500 метрах от транспортного средства нашли тело мужчины, на нем не было признаков насильственной смерти.

В Следственном комитете сообщили, что будет проводиться судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти уральца. Расследование продолжается.