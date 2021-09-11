Магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы опечатали после отравления семьи

Опечатан магазин «Магнит» на Совхозной улице в Москве, где продавался арбуз, из-за которого накануне скончались бабушка и внучка. Об этом сообщают «Известия».

В опубликованном видеоролике видно, что к входной двери магазина приклеен белый лист, на котором выведено: «Опечатано».

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Также «Газете.Ru» стало известно, что торговая сеть «Магнит» сняла с продажи арбузы после отравления семьи.

Ранее сообщалось, что из дома в Москве, где семья отравилась арбузом, госпитализировали еще двоих человек.