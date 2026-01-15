Дания предупредила Испанию о рисках в случае захвата США Гренландии

El Mundo: Дания предупредила Испанию о рисках для ЕС в случае захвата Гренландии

Копенгаген предупредил Мадрид, что возможный захват Соединенными Штатами Гренландии, автономной территории Дании, создаст риски для остальной части Евросоюза и прежде всего для Испании. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.

Правительство Дании попросило испанскую сторону о поддержке и решительных действиях, а также заявило, что Копенгагену будет очень трудно помешать президенту США Дональду Трампу занять остров.

В публикации отмечается, что власти королевства «в ужасе» от перспективы столкновения с Соединенными Штатами.

Также в правительстве считают, что переход острова под контроль Вашингтона может создать прецедент, который в будущем может затронуть автономные территории Испании в Северной Африке, на которые претендует Марокко.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Ранее Путин назвал серьезным намерение Трампа присоединить Гренландию.