Сосед рассказал об умерших после отравления арбузом москвичах

Сосед семьи, в которой два человека отравились арбузом и умерли, рассказал о них в беседе с телеканалом «360».

Он назвал погибших членов семьи достойными и порядочными. По словам соседа, они не злоупотребляли алкоголем. Мужчина отметил, что в семье все исправно работали и хорошо общались с другими жильцами.

Он добавил, что подробностей произошедшего в их подъезде никто до сих пор не знает.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Также «Газете.Ru» стало известно, что торговая сеть «Магнит» сняла с продажи арбузы после отравления семьи.