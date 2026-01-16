Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В ресторане отеля Ritz в Лондоне завелась мышь

Daily Mail: в ресторане пятизвездочного отеля Ritz посетители заметили мышь
The Ritz Hotel London

В Лондоне в ресторане элитного пятизвездочного отеля Ritz завелась мышь. Ее заметили гости, сообщает газета Daily Mail.

«Отель Ritz London начал расследование после того, как посетители, пришедшие на чай, заметили мышь, снующую по всемирно известному ресторану пятизвездочного отеля», — говорится в материале.

На фото, опубликованном британскими журналистами, можно увидеть грызуна, который бежит по полу в заведении.

Гости знаменитого отеля рассказали изданию, что увидели мышь недавно, в вечернее время. По их словам, «незваная гостья» пробежала по ресторану примерно три раза за час. Люди, как уточняется, были шокированы и недовольны подобным «соседством».

Представитель Ritz London в беседе с изданием по поводу инцидента, сказал, что отель привержен обеспечению безопасности и комфорта постояльцев и реагирует на подобное более чем серьезно.

Отель Ritz в британской столице открыт уже 119 лет и славится в мире своим высоким сервисом, а также роскошными интерьерами, отметили журналисты.

Ранее московский ЖК атаковали полчища мышей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640039_rnd_0",
    "video_id": "record::acbb6f7e-6b94-4022-9327-c958250f40a8"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+