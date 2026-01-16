В ресторане отеля Ritz в Лондоне завелась мышь

В Лондоне в ресторане элитного пятизвездочного отеля Ritz завелась мышь. Ее заметили гости, сообщает газета Daily Mail.

«Отель Ritz London начал расследование после того, как посетители, пришедшие на чай, заметили мышь, снующую по всемирно известному ресторану пятизвездочного отеля», — говорится в материале.

На фото, опубликованном британскими журналистами, можно увидеть грызуна, который бежит по полу в заведении.

Гости знаменитого отеля рассказали изданию, что увидели мышь недавно, в вечернее время. По их словам, «незваная гостья» пробежала по ресторану примерно три раза за час. Люди, как уточняется, были шокированы и недовольны подобным «соседством».

Представитель Ritz London в беседе с изданием по поводу инцидента, сказал, что отель привержен обеспечению безопасности и комфорта постояльцев и реагирует на подобное более чем серьезно.

Отель Ritz в британской столице открыт уже 119 лет и славится в мире своим высоким сервисом, а также роскошными интерьерами, отметили журналисты.

