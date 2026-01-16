«Червячок внутри»: 37-летний Дзюба раскрыл мотивацию продолжать карьеру

Форвард Дзюба: у меня есть этот червячок внутри, который дает мне соревноваться

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба раскрыл, что его мотивирует продолжать спортивную карьеру. Слова 37-летнего форварда приводит Sport24.

«Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. Многие говорят про возраст, а ты борешься с этим. Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. Пока мне это нравится. У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», — заявил он.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

