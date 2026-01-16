Размер шрифта
В Якутии отец и сын держали рабов на цепи, ломали им ребра и заставляли работать

В Якутии будут судить отца и сына, державших в коровнике двух рабов
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии отец и сын предстанут перед судом за удержание в рабстве двух мужчин. Об этом сообщает kp.ru.

Пленники находились на территории семьи в период с марта по апрель прошлого года. По данным издания, оба жили в неотапливаемых помещениях бани и коровника и ухаживали за скотом. «Работникам» не платили и не давали выходных.

Одного из мужчин приковали цепью к стойлу и избили. В результате он получил переломы ребер, второму угрожали. При этом у одного из пленников было тяжелое психическое расстройство.

«Обвиняемые полностью контролировали их жизнь, получая материальную выгоду от рабского труда, лишили потерпевших возможности обратиться за помощью, – рассказали в СК РФ по региону в комментарии для журналистов.

Один из пострадавших смог сбежать, после этого о ситуации узнали в профильных органах. В отношении отца и сына возбудили уголовное дело, расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье женщина пугала нигерийку магией вуду и заставляла заниматься проституцией.

