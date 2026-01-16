На Украине чиновник присвоил $1,3 млн на закупках бракованных очков для ВСУ

На Украине чиновника обвиняют в присвоении $1,3 млн на закупках для нужд ВСУ

Украинского чиновника, который руководит коммерческой организацией, подозревают в присвоении $1,3 млн (около 60 млн гривен) при закупке некачественных баллистических очков для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Предварительное следствие установило, что в 2024 году, пользуясь своим служебным положением в условиях военного положения, чиновник обеспечил участие подконтрольной ему компании в двух государственных тендерах на поставку средств индивидуальной защиты для военнослужащих. Речь идет о поставке более 40 тысяч единиц баллистических и защитных очков.

Чтобы его фирма формально соответствовала требованиям тендерной документации, фигурант предоставил фиктивные документы о якобы налаженном сотрудничестве с иностранными производителями. Однако в действительности у предприятия отсутствовала возможность обеспечить поставку продукции, отвечающей техническим требованиям, указанным в государственных контрактах.

В итоге защитные средства закупались у третьих лиц через посредников. Экспертиза показала, что поставленные баллистические и защитные очки не соответствуют техническим спецификациям. Несмотря на это, некачественная продукция была принята, передана в воинские части, а государственное предприятие-заказчик произвело оплату.

Сообщается, что подозреваемый в настоящее время находится за пределами Украины. Ему предъявлены обвинения заочно, в настоящее время проводятся мероприятия по объявлению его в розыск.

