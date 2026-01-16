Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Тимошенко запретили общаться с 66 депутатами Рады

Антикоррупционный суд запретил Тимошенко общаться с 66 депутатами Верховной рады
Стрингер/РИА Новости

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины запретил главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко общаться с 66 депутатами Верховной рады. Заседание транслировалось украинским телеканалом ТСН.

Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале задался вопросом, каким образом будут выглядеть подобные ограничения в зале заседаний Рады.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч. Во время слушаний она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. Позже НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также оплату голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее Тимошенко сделала резкое заявление о действующей власти на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640057_rnd_0",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+