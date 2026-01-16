Тимошенко запретили общаться с 66 депутатами Рады

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины запретил главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко общаться с 66 депутатами Верховной рады. Заседание транслировалось украинским телеканалом ТСН.

Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале задался вопросом, каким образом будут выглядеть подобные ограничения в зале заседаний Рады.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч. Во время слушаний она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. Позже НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также оплату голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

