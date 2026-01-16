Размер шрифта
Женщина осталась с изуродованным лицом после процедуры в салоне красоты

Британка осталась с изуродованным лицом после лазерной шлифовки
Соцсети

В Англии женщина осталась с изуродованным лицом после процедуры в салоне красоты, пишет The Sun.

Женщина поделилась фотографиями, продемонстрировав сильный отек лица, из-за которого она с трудом открывает глаза. Кожа британки покрыта коркой и выделяет жидкость, однако, по ее словам, это нормальный, но тяжелый этап восстановления после агрессивного лазерного воздействия.

Лазерная шлифовка — это косметическая и медицинская процедура, при которой с помощью углекислотного лазера удаляются поврежденные верхние слои кожи. Метод применяется для коррекции рубцов от акне, морщин, пигментации и возрастных изменений, а также стимулирует выработку коллагена.

«Честно говоря, сейчас становится только хуже — выглядит ужасно», — призналась женщина, показывая лицо крупным планом.

Британка добавила, что кожа сильно отекшая и постоянно увлажняется вазелином, из-за чего зрение временно ухудшилось.

После публикации фото пользователи начали массово задавать вопрос, зачем ей вообще понадобилась такая процедура. В ответ женщина заявила, что лечение было для нее необходимым и связано в первую очередь с тяжелыми рубцами от акне, а не только с эстетическими причинами.

Она также подчеркнула, что, несмотря на пугающий внешний вид, болей не испытывает и уже находится на пути к восстановлению.

