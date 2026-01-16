Звезда «Игры престолов» повредила ребро на съемках секса в шоу о шпионах в СССР

Актриса Кларк заявила, что получила травму на постельных съемках в шоу «Пони»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк чуть не сломала ребро во время съемок нового сериала платформы Peacock «Пони» о шпионках в СССР. Об этом знаменитость рассказала в интервью The Wrap.

По словам Кларк, причиной произошедшего оказались интенсивные съемки интимных сцен: ей пришлось «очень активно целоваться» с несколькими партнерами по съемочной площадке.

«Трое мужчин за несколько часов… Я тогда думала: «Продолжайте приводить их: я просто буду сидеть, пока вы их приводите ко мне, а потом мы будем изображать близость» — вспомнила Кларк, а затем добавила: «В тот день я сломала ребро».

Хейли Лу Ричардсон, коллега Кларк по съемочной площадке, которая играет вдову — сотрудницу ЦРУ Твайлу, подтвердила произошедшее: «Она правда это сделала. У нее такое хрупкое, чувствительное тело — вот она и сломала ребро».

Кларк вспомнила, как ей пришлось объяснять врачу, что травма получена из‑за «секса, причем трижды!».

«Оно не то чтобы полностью сломалось, — уточнила актриса. — Просто немного выскочило», — пояснила она.

В сериале «Пони» агенты ЦРУ Беа (Кларк) и Твайла (Ричардсон) работают секретаршами в посольстве США в Москве 1977 года. Они становятся тайными агентами ЦРУ после того, как теряют мужей при загадочных обстоятельствах.

